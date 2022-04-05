Тела убитых в Буче лежали на улицах еще с 11 марта — NYT (видео)

Тела людей лежали на улицах во время нахождения оккупантов в городе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Спутниковые снимки показывают, что тела убитых мирных жителей Бучи появились на улицах города более трех недель назад. Уже тогда город находился под оккупацией армии РФ.

Снимки проанализировало издание The New York Times.

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На одном из видео, которое снял представитель местной администрации 2 апреля, видно множество тел в Яблонской переулке Бучи. На спутниковых снимках видно, что как минимум 11 из этих тел лежали на улице еще 11 марта, когда город был оккупирован армией РФ.

Некоторые тела были расположены у кратера, другие вблизи заброшенных автомобилей, еще три тела — возле велосипедов. Руки у некоторых людей связаны за спиной белой тканью, отмечает издание. Тела были разбросаны более чем на 800 метров по улице Яблонской.

На другом видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Одно лежит рядом с велосипедом, другое у автомобиля. Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что брошенные машины и тело появились между 20 и 21 марта.

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Всех причастных к зверствам в Буче ждет точечная месть

Всех российских военных, причастных к массовым пыткам, изнасилованиям и убийствам мирных жителей Бучи и Ирпеня, ждет точечная месть.

"Мы всех установим. У нас есть очень четкая задача. Президент об этом очень четко заявил. А дальше будет что-то типа поиска "Черного сентября". Будет точечная месть, никто не уйдет", – заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Глава Офиса президента подчеркнул, что справедливое наказание для военных преступников – это принципиальная позиция украинской власти.