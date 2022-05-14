Тела солдат РФ из-под Киева и Чернигова собирают в вагоны-холодильники: как это выглядит (фото)

Погрузка тел оккупантов в вагоны / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украина готова вернуть России тела погибших под Киевом и Черниговом российских оккупантов, как это предусмотрено международным гуманитарным правом. Об этом заявил глава отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, передает Reuters. Агентство опубликовало фото, на которых тела погибших российских военных грузят в вагоны-рефрижераторы.

/ Фото: Reuters

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"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина их строго соблюдается, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", — сказал Лямзин.

/ Фото: Reuters

По словам Лямзина, в разных регионах Украины стояло несколько поездов, где хранились тела российских солдат. Украинские военные власти 13 мая погрузили тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.

/ Фото: Reuters

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В поезде на окраине Киева, который засняли журналисты, лежит несколько сотен тел российских оккупантов. Лямзин отметил, что большая часть из них привезена из Киевской области, есть также тела из Черниговской области и из других областей.

/ Фото: Reuters

Потери России

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 26 900 солдат, а также 200 самолетов и более 1200 танков. Об этом 14 мая сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Москва называет свое вторжение в Украину "специальной военной операцией" по демилитаризации соседа, угрожающего ее безопасности. Украина отрицает, что представляет угрозу, и заявляет, что Россия ведет агрессивную войну, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, были изгнаны миллионы других и разрушены города и поселки с момента начала конфликта в конце февраля.

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