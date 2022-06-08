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Так работает артиллерия: ВСУ сожгли склад с вражескими "Градами" (видео)

Павел Заяц
8 июня, 13:52
Уничтожение техники оккупантов сопровождается надписью: "Добро пожаловать в ад"

Артиллеристы ВСУ показали, как уничтожают склад с техникой оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад с боеприпасами и "Градами".

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных сил ВСУ в Youtube.

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На видео с беспилотника видно, как склад под ударами артиллерии исчезает в огне и дыму.

Уничтожение вражеской техники сопровождается надписью: "Добро пожаловать в ад".

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Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1393 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;
  • артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;
  • РСЗО – 213 (+6) единиц;
  • средств ПВО – 96 (+0) единиц;
  • самолетов – 212 (+0) единиц;
  • вертолетов – 178 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 8 июня: за последние сутки ликвидировано 140 оккупантов, уничтожены 3 танка и 13 бронированных машин, а также 1 вертолет. Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

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Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июня: противник штурмовал Райгородок на пути из Лимана в Славянск. ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Возле трассы Бахмут-Лисичанск противник уже был в районе села Нагорное, но под ударами украинской артиллерии отошел на занимавшие ранее позиции. К югу в Донецкой области наносились ракетные и авиаудары. Также продолжаются массированные обстрелы всех позиций ВСУ вокруг Донецка: Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка.