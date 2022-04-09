Своих не бросают: переселенцы из Харькова вывезли на Буковину полсотни собак (видео)

Анна Шишковская под обстрелами вывозила собак из Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Анна Шишковская вместе с мужем из Харькова вывезли на Буковину более 40 собак. Об пишет Telegram-канал "Украина 24".

В Харькове у них с мужем был многопородный питомник из которого они эвакуировали под обстрелами лабрадоров, овчарок и шпицев.

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"Мы выезжали под обстрелами, рядом снаряды разрывались в ста метрах, собак много, вывозили мы всех их в одном микроавтобусе", – рассказала Анна.

В Черновцы они доехали через трое суток, в дороге один щенок умер, все собаки долго приходили в себя. Среди вынужденных переселенцев были и беременные собаки, они родили щенков уже под Черновцами.

"В Харькове осталось все, на новом месте муж пытается обустроить клетки для щенков и взрослых собаки, на это нужно много материалов, часть принесли жители поселка, где они остановились", – рассказала она.

Собаки в условиях войны и истории связанные с ними

5 апреля в освобожденной от оккупантов Буче полицейские обнаружили собаку в одной из разбитых машин. Животное было очень измученное. Патрульные отвезли собаку к ветеринару, а затем один из них решил оставить пса себе.

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Свою службу на благо Украине несет служебная собака породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области. Он – душа и талисман черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду.

Из-за осады оккупантами, украинка 17 километров несла на руках свою собаку, чтобы пересечь с ней границу и спастись от оккупантов.

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