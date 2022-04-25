Стефанчук: троих депутатов Рады хотели убить

Стефанчук рассказал о покушения на депутатов / Коллаж "Сегодня"
В Украине на трех народных депутатов готовились покушения ДРГ. Аппарат Верховной Рады вместе с коллегами из соответствующих ведомств создает им немного большие условий по обеспечению охраны.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Информация о некоторых народных депутатах у меня есть. Не могу называть фамилию или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и тому подобное. Что касается персонально меня, такой информации нет. Но думаю, что в ставившуюся задачу – убрать руководство государства, комплексно входили все", - говорит Руслан Стефанчук.
По словам председателя Верховной Рады, первой мишенью был президент.
"У меня есть информация по трем народным депутатам. Есть информация, что по ним были какие-то заказы или еще что-то. Мы некоторым из них по договоренности создаем немного большие условия по обеспечению охраны. Этим занимается аппарат Верховной Рады вместе с коллегами из соответствующих ведомств", - добавил Руслан Стефанчук.
Путин подослал Зеленскому сотни наемных убийц
Кремль направил в Киев свыше 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британское издание The Times.
"Группа Вагнера, частная военная компания, руководимая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад направила наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.