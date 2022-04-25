Стефанчук: троих депутатов Рады хотели убить

Стефанчук рассказал о покушения на депутатов / Коллаж "Сегодня"

В Украине на трех народных депутатов готовились покушения ДРГ. Аппарат Верховной Рады вместе с коллегами из соответствующих ведомств создает им немного большие условий по обеспечению охраны.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Информация о некоторых народных депутатах у меня есть. Не могу называть фамилию или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и тому подобное. Что касается персонально меня, такой информации нет. Но думаю, что в ставившуюся задачу – убрать руководство государства, комплексно входили все", - говорит Руслан Стефанчук.

По словам председателя Верховной Рады, первой мишенью был президент.

"У меня есть информация по трем народным депутатам. Есть информация, что по ним были какие-то заказы или еще что-то. Мы некоторым из них по договоренности создаем немного большие условия по обеспечению охраны. Этим занимается аппарат Верховной Рады вместе с коллегами из соответствующих ведомств", - добавил Руслан Стефанчук.

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