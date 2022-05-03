Стало известно, почему в Херсонской области пропал интернет – Reuters

Херсонская область на некоторое время осталась без интернета / Коллаж "Сегодня"

Россия перенаправила интернет-трафик из оккупированной украинской Херсонской области через российскую инфраструктуру связи.

Об пишет Reuters.

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Этот шаг был сделан для того, чтобы Москва усилила контроль над регионом. Соединение было восстановлено через несколько часов, но различные метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

"Подключение к сети было направлено через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, и, следовательно, теперь, вероятно, подлежит российскому интернет-регулированию, наблюдению и цензуре", — говорится в сообщении.

Перебои с интернетом и мобильной связью в Херсонской области

Жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

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