Стало известно, когда киевские школьники вернутся к учебе

Школьники возвращаются к онлайн-обучению. Коллаж "Сегодня"

В Киеве решили возобновить учебный процесс во время войны. Школьников будут постепенно привлекать к онлайн программам и урокам.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян.

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Директора и учителя учебных заведений столицы получили инструкцию о том, какие платформы следует использовать. Эту информацию также донесли родителям и учащимся.

"Основная задача – мягко вводить школьников в учебу, восстанавливать процесс повторения знаний и получения новых. Такие подготовительные мероприятия станут хорошим основанием для возобновления образовательного процесса", – написала она.

Онлайн-обучение для школьников в условиях войны

В некоторых регионах Украины возобновляют процесс обучения детей с понедельника, 14 марта. Многим семьям пришлось покинуть свои дома и временно уехать в другие регионы или за границу. Пребывая в сравнительной безопасности, дети смогут заниматься дистанционно.

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Министерство образования совместно с компанией Google Украина запустили специальную цифровую платформу.