Сталь для 100 тыс. бронежилетов: защитникам подготовили новую партию защиты от оккупантов

Война в Украине: украинские защитники получат каски и бронежилеты от бизнеса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставляет сталь для 100 тыс. бронежилетов, ее выплавляют и закупают. Компания планирует и дальше помогать армии всем необходимым.

Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков в эфире Украина24.

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"Мы не только выплавляем сталь для бронежилетов, но и закупаем эту сталь в Европе, поставляем в Украину и затем нарезаем такие пластины для бронежилетов. Сейчас уже мы завозим и выплавляем сталь достаточно для 80 тыс. бронежилетов. Большинство этих пластин уже передается ВСУ", – рассказал он.

По его словам, ранее входящий в Метинвест комбинат Азовсталь в Мариуполе стал символом борьбы с оккупантами, производил броню для всего Советского Союза.

Что касается касок, то в Украине, к сожалению, невозможно их производить, поэтому компания Метинвест закупает их за границей.

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"Каски мы закупаем за границей и завозим в Украину. Порядка 10 тыс касок мы уже закупили, и они уже доставляются в ВСУ и терроборону", – сообщил он.

Рыженков подчеркнул, что Метинвест поддерживает связь с Генеральным штабом и с командующим сухопутными силами ВСУ.

"Они нам говорят, куда лучше поставлять и бронежилеты, и каски. А, вчера, например, мы поставили дроны. То есть мы в полной коммуникации с ВСУ и реагируем на нужды, которые у них есть", – подчеркнул Рыженков.

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Он также сообщил, что более 3 тысяч сотрудников компании были призваны в ряды защитников: их компания также обеспечивает всеми необходимыми средствами защиты.

Как известно, компания Метинвест также закупила на 40 млн грн медикаментов для украинских больниц: список медикаментов был согласован с Минздравом.

Центр реабилитации Метинвеста

Учреждение было создано чуть больше недели назад, но за это время помощь получили уже сотни украинцев. Принимая во внимание большое количество людей, нуждающихся в помощи, такие центры будут открыты и в других городах Украины.

Об этом рассказала координатор центра Ксения Сухова.

"За 6 дней почти 400 человек обратились в Центр за помощью по трудоустройству, 100 человек — за медицинской помощью, более 50 — за психологической консультацией. Учитывая большое количество людей, нуждающихся в помощи, мы рассматриваем возможность открытия таких центров в других городах Украины, а также расширение перечня услуг и помощи, которые мы можем предоставлять людям" , – рассказала она.

"Сегодня" также писали, как Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" спасают украинцев , и рассказывали о онлайн-музей "Голоса мирных ".