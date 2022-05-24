США предупредили о тайной угрозе для ВСУ со стороны РФ

Россия планирует усилить группировку под Харьковом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Российской Федерации в ближайшее время могут усилить свою группировку к северу от Харькова. На такие действия они планируют пойти, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к границе с Россией.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Реклама

По его данным, российские войска могут в ближайшем будущем перебросить части 1-й танковой армии на север от Харькова.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщает ISW, 23 мая российские войска сосредоточили свои усилия на удержании позиций к северу от Харькова. Министерство обороны Украины отметило, что в этом районе действуют неуказанные подразделения 6-й и 41-й общевойсковых армий России, Балтийского флота и (впервые) 1-го и 2-го армейских корпусов, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Реклама

1-й и 2-й армейские корпуса — это "вооруженные силы" так называемых "ЛДНР". Передислокация войск оккупированного Донбасса с их прежних позиций, проводивших лобовые атаки на востоке Украины, указывает на то, что Россия отдает приоритет замедлению украинского контрнаступления в Харьковской области ценой усиления российских наступательных операций на востоке.

Кроме того, пророссийский источник Института изучения войны сообщил, что российские войска все еще ведут бои в Лытцах и Рубежном (в Харьковской области). Это подтверждает предыдущие заявления о том, что российские войска смогли отвоевать часть территории к северу от Харькова.

Читайте также: