США помогут Украине собрать доказательства военных преступлений захватчиков из России

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Действия российской армии в Украине носят характер военных преступлений.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, передает The Guardian.

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"Мы, безусловно, видим явные доказательства того, что российские войска совершают военные преступления, и мы помогаем в сборе доказательств этого", – отметил представитель Пентагона.

По словам Кирби, США собираются внести свой вклад в расследование этих действий.

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