Есть 120 тысяч, нужно еще 66 – воин ЗСУ Шура Рязанцева собирает деньги на пикап для взвода

Шура Рязанцева собирает средства на автомобиль для своего взвода / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году волонтерское движение не сходит на нет, как это случилось в 2014. Агрессия России длится более 4 месяцев, но люди продолжают жертововать деньги на нужды ЗСУ. И даже не надо быть Притулой, чтобы собирать пожертвования. Это доказывает история Шуры Рязанцевой, усилиями которой удалось собрать 120 тысяч из 186 на пикап для ЗСУ. Теперь Шура просит – "ще треба трохи підкінути". Карта monobank для переводов – 4441114449888351.

"Ми всі молодці, назбирали 120 із 186 000. Ще треба трохи підкинути. Долучайтеся будь-ласка", – пишет Шура Рязанцева на своей странице в Facebook.

В прошлом она – известный стилист, работала в кино, в том числе в компании "Орел і Решка". Теперь Шура – воин ЗСУ. 26 июня она бросила клич в соцсетях:

"Привіт друзі, знов в нашої роти відбулася ротація… наш взвод досі збирає кошти на придбання автівки. На даний час ми зібрали 68 000 грн від потрібних 187 000", – написала она.

Меньше, чем за неделю, на карты Шуры перечислили около 60 тыс. грн. Требуется еще столько же. Любая сумма играет роль. Поддержите ее взвод. Карта для переводов monobank:

4441114449888351

За то, что деньги попадут в надежные руки и будут потрачены по назначению, уже поручились:

Виктор Сокуренко,

Юрий Бутусов,

Александр Пипа.

Их посты можно найти на странице Шуры Рязанцевой. Все на самом деле. И очень серьезно. Автомобиль уже едет на ноль.

"Пікап катиться палити русню", – пишут пользователи соцсетей.

Такой автомобиль требуется взводу, в котором служит Шура Рязанцева

Волонтерское движение в Украине не набило оскомину, не затихает. В волонтерстве участвуют и обычные люди, и большие оганизации. 1 июля "Сегодня" сообщал, что Фонд Рината Ахметова передал 4,4 тысячи продуктовых наборов для переселенцев, которые находятся в Днепропетровской области. Несколькими днями ранее Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы для переселенцев в Дарницкий район Киева.