Снова готов к бою: украинский летчик вернулся из плена оккупантов

Подполковник Роман Василюк месяц провел в плену / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинский пилот Роман Василюк освобожден из плена оккупантов благодаря усилиям Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщило в Telegram ГУР Минобороны Украины.
"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта при выполнении боевого задания был сбит вражескими ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", – рассказали в Минобороны.
24 апреля подполковник вернулся на подконтрольную Украине территорию.
"Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей", – говорится в сообщении.
Подполковник Роман Василюк уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться:
"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов".
Состоялся очередной этап обмена пленными
19 апреля состоялся пятый этап обмена пленными, в Украину вернулись 76 человек.
"Мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек", – рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.