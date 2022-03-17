Сколько украинцев покинули страну из-за войны – в ООН подсчитали

Более 3 млн украинцев выехали за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев покинули свою страну. Еще две недели назад беженцев было втрое меньше – 1 миллион.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Генсек призвал страну-оккупанта прекратить войну против Украины.

"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины отчаянно нуждается в мире. И люди во всем мире требуют этого. Россия должна немедленно прекратить эту войну", - написал он.

В ООН подсчитали украинских беженцев. Скриншот

Эвакуационные поезда 17 марта

В "Укрзализныце" сообщили, что пассажиры могут воспользоваться эвакуационными поездами из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья. Они будут ездить по такому графику:

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13:00 – №239/240 Харьков – Львов;

14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч;

13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;

16:00 – №275/276 Краматорск – Львов;

11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород;

10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;

16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;

18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.

22:32 – Одесса – Ужгород;

19:13 – Киев – Хелм.

Рейсы в Польшу:

10:00 – 902/901 Запорожье-1 – Хелм;

12:12 – 7609 Львов – Пшемысль;

15:40 – 7611 Львов – Пшемысль;

18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава;

19:55 – 7601 Львов – Пшемысль.

Рейсы в Словакию: