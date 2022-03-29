Сколько еще войск может "нашкрябать" Путин: анализ военного эксперта

Военный эксперт Николай Сунгуровский рассказал, сколько Путин может еще насобирать войск. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Николай Сунгуровский заявил, что у российской армии еще есть ресурсы, но их качество оставляет желать лучшего. По его словам, на белорусском направлении РФ может "нашкрябать" максимум пять батальонных групп.

Об этом Сунгуровский рассказал в эфире проекта "Україна разом" на канале Украина 24.

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По словам эксперта, у РФ призывные ресурсы еще есть, но это совсем другое качество. Более того, эти ресурсы будут снабжать не новейшими образцами оружия, а теми, которые снимаются из длительного хранения. Сунгуровский отметил, что их качество оставляет желать лучшего.

Он добавил, что на белорусском направлении Россия может "нашкрябать" максимум пять батальонных групп, но качество военных будет отличаться от тех, что были первыми, так как их моральный дух низкий.

"Из этих батальонных групп будут даже не белорусские войска, а наемники. То, что белорусские войска пустят в Украину, это под большим вопросом, потому что этого боится сам Лукашенко", – сказал эксперт.

Сунгуровский подчеркнул: что может сдерживать Россию от полномасштабной мобилизации, так это боязнь того, что это может привести к ослаблению силового компонента в федеральных округах.

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Кроме того, военный эксперт заявил, что у российской армии может быть нарушение логистики, обеспечения горюче-смазочными материалами, медикаментами и т.д., и, по его мнению, все это они "прочувствуют на своей шкуре".

Группа генералов замкнет Путина и выведет войска – российский политолог

Известный российский журналист, политолог Александр Морозов заявил, что Кремль предлагает Украине капитуляцию. По его словам, все надеются на то, что группа генералов замкнет президента РФ Владимира Путина и выведет войска. Об этом Морозов сообщил журналистам канала Украина 24 в эфире проекта FREEDOM.

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Политолог подчеркнул, что со стороны Кремля не видно никакого движения. По его словам, все ждут, когда вместо делегации, которая ведет переговоры в Минске, и даже вместо Лаврова (Министр иностранных дел Сергей Лавров, – Ред.), наконец-то поедет Патрушев (Глава Совета безопасности России Николай Патрушев, – Ред.) в Вашингтон.