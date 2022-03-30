Ситуация в Киевской области на 30 марта: опасные направления и заблокированные районы

В Киевской области заблокированы оккупантами некоторые города / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты уничтожают инфрастуктуру Киевской области, разрушены жилые кварталы наших городов, во многих районах гуманитарная катастрофа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Наиболее опасными направления

Населенные пункты вдоль Житомирской трассы

Буча – Ворзель – Гостомель

Немешаево

Дмитровская община

Макаровская община

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин Броварского района.

За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в районах:

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Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины)

Броварском (Великодимерская община)

Вышгородском районах (Дымерская, Иванковская общины)

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируется. зафиксированы.

Бучанский район. Ситуация контролируемая, в большинстве общин напряженная.

Макаровская ТГ – поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.

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Бороденская ТГ – перемещение врага, заблокированное, с разрушенной инфраструктурой.

Немишаевская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.

Бучанская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена.

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Гостомельская ТГ – перемещение по технике врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.

Ирпенская ТГ – Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.

Дмитровская ТГ – по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет.

Белогородская ТГ – частично отсутствующий свет.

Броварской район

В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин – незначительное количество вражеской техники.

Много разрушенной инфраструктуры.

Вышгородский район

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ – гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.