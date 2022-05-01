Ситуация на поле боя кардинально изменится – военный эксперт назвал сроки

Скоро украинские войска получат преимущество, заявил Михаил Самусь / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не оставляют надежд об оккупации всей Украины, считает военный эксперт Михаил Самусь. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко специально для YouTube-канала "Україна 24".

Михаил Самусь считает, что россияне могут производить эффект распространения "ЛДНР".

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"Проект "Новороссия" идет из Харькова в Приднестровье, и юг Украины является в этом ключевым", — сказал он.

Тактика врага на юге, по убеждению эксперта, существенно отличается от того, что враг творил на севере страны, в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах.

"Там была демонстрация фашистского режима. Проводился геноцид украинского народа. На юге Украины оккупанты пытаются продемонстрировать какую-то иллюзию создания государственных органов. Вроде бы эффективных управленцев набирают из местных коллаборантов, пытаясь создать иллюзию формирования новой области или республики", — рассказал Самусь.

Все эти алгоритмы идут параллельно и не всегда совпадают с реальной картиной, говорит он.

"Они и Приднестровье хотели объединить наземным коридором с Крымом. Но для этого нужно взять Николаев и Одессу. Также нет перспектив "ХНР" в Херсоне без Одессы. Без нее весь этот проект недееспособен", — подчеркнул он.

Критическим является период до 9 мая, настаивает Михаил Самусь. Подписан ленд-лиз, и через несколько недель мы увидим, что украинские войска будут диктовать ситуацию на поле боя.

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"Вся эта зеркальная "Курская битва", которая должна была состояться на Донбассе, должна была состояться несколькими стрелами, одна стрела – из Изюма и Волновахи, другая – из Запорожья и Харькова, в результате этой операции оккупанты должны были выйти вплоть до Днепра. Если мы говорим о Кривом Роге, то цель такого захвата – это захват огромных территорий и дальнейшее наступление на Киев", — сказал Самусь.

По мнению эксперта, враг не оставляет планы оккупировать украинскую столицу и сменить там власть.

"Это совершенно точно, прямо сейчас они не способны, ведь получили поражение на севере Украины. Вопросы оккупации всей Украины они не снимают с повестки дня", — отметил он.

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