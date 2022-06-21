Синегубов рассказал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков

Синегубов рассказал, что оккупанты снова могут пойти на Харьков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вооруженные силы Украины готовы к новому наступлению российских оккупантов на Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Telegram-канал "Сегодня".

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По его словам, у украинских военных в Харьковской области хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.

С 24 февраля есть понимание, что Харьков и область для россиян принципиальны, особенно учитывая то, как их здесь встретили. ВСУ делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Маляр объяснила, почему усилились обстрелы Харькова

Обстрелы Харькова усилились, потому что украинские военные практически дошли до госграницы. Оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Однако область постепенно освобождается от российских захватчиков. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, обстрелы Харькова связаны с попытками россиян остановить контрнаступление украинских защитников в направлении государственной границы.

"Осталось немного Вооруженным силам Украины, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и область были победно освобождены от врага", – сказала Маляр.

В Харькове и Харьковской области снова слышались взрывы – российские оккупанты вновь обстреляли украинскую территорию. Воздушную тревогу не объявляли.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Генштаб определил слабое место оккупантов, переброшенных из Херсонской области. Также мы писали, что оккупанты мстят за Змеиный.