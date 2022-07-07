Симоньян предложила сбывать краденое у Украины зерно странам с "приличным поведением"

Симоньян строит планы на украденное у Украины зерно / Фото: Коллаж: Сегодня

Пропагандисты в России без стеснений рассуждают, как, за сколько и кому будут продавать краденое украинское зерно и урожай из Херсонской области. В сети появилось соответствующее видео.

Такие рассуждения, в частности, озвучила кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

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"Сейчас в Херсонской области, которая, как известно, аграрная, начинает поспевать урожай. Весь мир переживает, что будет продовольственный кризис. Слава богу, нам переживать об этом незачем, более того, мы можем с миром поделиться — с теми, кто будет вести себя прилично. Кому-то мы можем продать, кому-то просто помочь. Слава богу, мы можем себе это позволить. Потому что у нас в этом году, в отличие от Индии и США, засухи не было, у нас нормальные виды на урожай", — сказала она.

Симоньян без зазрения совести рассказывает о том, что Россия должна вывозить овощи с захваченных территорий в оккупированный Крым.

"Созрела редисочка, картошечка молодая, зелень, в Херсонской области, и надо ее куда-то сбывать. Они (люди в Херсонской области — ред.) очень рассчитывают, что это можно будет сбывать в Крым", — заявила она.

Воровство урожая

По предварительным подсчетам, экспорт сельскохозяйственной продукции за 2022 год упадет из-за полномасштабного вторжения России на 65% по сравнению с 2021 годом. В частности, из-за войны были сбои в цепочках поставки семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры. Блокада морского порта Одессы также оказывает негативное влияние на экспорт и глобальную продовольственную безопасность.

"Сегодня" писали, что из-за вторжения россиян в украинских портах заблокировано 4 млн тонн зерна, а также рассказывали, как и куда Россия вывозит украинскую пшеницу.