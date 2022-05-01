Штурм провалился! На Донецком направлении батальон "Сармат" отбил атаку врага (видео)

На Донбассе продолжается наступление оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие батальона "Сармат" отбили вражеское наступление противника на Донецком направлении. Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ЗСУ в Facebook.

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"Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника.

Ракетный удар по Киеву

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

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28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении ГСЧС.

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