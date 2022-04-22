Штурм "Азовстали" прекратили не просто так — Жданов

Жданов считает, что оккупанты не просто так прекратили штурмовать "Азовсталь"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российское общество требует ответов. "Азовсталь" будут дальше обстреливать. У России проблемы с резервами.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов телеведущим канала "Украина 24" Василию Голованову и Юлии Галушко в эфире проекта FREEDOM.

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Российское общество начало требовать ответов. Растет недовольство войной, продолжают поступать похоронные листы и гробы, а военкоматы пытаются собрать хоть какой-то резерв. Общество хочет знать, почему "военная операция", которая планировалась на несколько дней уже продолжается практически два месяца. Поэтому в России, по словам Олега Жданова, идут на выдумки.

"Если они завод "Азовсталь" перестали штурмовать и взяли периметр с такой плотностью, которую сказал Путин, чтобы муха не пролетела, то Шойгу смело в первом абзаце доклада говорит, что Мариуполь взят, а во втором абзаце доклада говорит, что надо еще три-четыре дня. То есть они противоречат сами себе, не зная, что сказать", — сказал Жданов.

Для объяснения потери крейсера "Москва" была даже создана правительственная комиссия, которая вроде бы будет разбираться в причинах пожара на крейсере, который привел к его затоплению. Что касается "Азовстали", Олег Жданов отмечает, что несмотря на отказ штурмовать завод артиллерийские обстрелы не прекращаются:

"Они будут заставлять защитников сдаться. А это было сказано для внутреннего потребителя, какой же милосердный царь в России. Именно для этого".

Еще одной причиной, почему Путин приказал прекратить штурмовые действия "Азовстали", по мнению военного эксперта, является то, что они понесли там очень большие потери. Россия вывела из Мариуполя и, скорее всего, перебросила на Донбасс часть войск. Сейчас в город вошли части банд формирований Кадырова, так называемые "кадыровцы", и зашли части сформированы из мобилизованных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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"Понимая, что это не бойцы, что их там превратят в пушечное мясо, поэтому, скорее всего, было принято решение в Генштабе России прекратить штурмовые действия, продолжить бомбардировки и артобстрелы, а эти пусть хотя бы держат периметр, чтобы наши бойцы не имели возможности выйти и проводить диверсионные действия против российских войск", — отметил Жданов.

Оккупанты не смогут окружить "Азовсталь"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты не смогут надежно окружить "Азовсталь". У российской армии нет достаточного количества войск для этого.

"Бомбардировки страшными трехтонными бомбами четыре дня подряд, по некоторым данным, пять дней подряд, штурму "Азовстали" не помогли. "Азов" продолжает сопротивление, морпехи продолжают сопротивление, Нацгвардия, Нацполиция, тероборона, которые там собрались. Мирных жителей не достали этими бомбами. Надежно сидят значит. И все. Что приходится делать? Приходится объявлять "взятие" Мариуполя. Преждевременная "победа", даже не дожидаясь Пасхи", – сказал Арестович.

Он добавил, что армии РФ не хватает войск на севере.

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"Значит на севере дела худо. Второй момент – они не окружат "Азовсталь". Не смогут. Потому что для того, чтобы окружить надежно "Азовсталь", нужно в два раза больше войск, чем его штурмуют, а то и в три. А их нет", – сказал Арестович.

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