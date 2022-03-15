Шойгу приказал вырубать украинский лес – разведка

Россия уже посягнула на украинский лес / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты планируют массово вырубить украинские леса. Об этом в своем письме "О возможности сноса на землях обороны", которое адресовано президенту РФ Владимиру Путину, написал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом на своей странице в Facebook пишет Главное управление разведки Украины.
Сообщается, что документ нацелен на получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений".
"Планируется вырубить "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земли с правом пользования полученной древесиной", -идет речь в документе.
В тексте обращения говорится, что древесина, неиспользованная для нужд ВС РФ, будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии оккупанта.
"С сегодняшнего дня без исключения все леса, которые находились на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наибольшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида", – говорится в тексте Шойгу.
20-й день войны в Украине
- Россия в ходе войны против Украины может использовать химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом
- Российские оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в Луганск.
- В Раде предложили увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы до 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. Сейчас 53 000 и 45 000 соответственно.
- В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе сложилась катастрофическая ситуация, а число жертв российских обстрелов может приближаться к 20 тысячам.