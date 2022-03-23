Сгорел дотла: оккупанты уничтожили дом мэра Ирпеня

Дом мэра Ирпеня разрушили российские оккупанты. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты 22 марта разрушили дом городского головы Ирпеня Александра Маркушина. К счастью, мэр города остался жив.

Об этом Маркушин рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

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По словам городского головы, 22 марта он ночевал в своем доме, но чудом остался жив, так как утром пошел на задание.

"Они начали бомбить мой дом, он сгорел дотла. Это произошло примерно через час после того, как я уехал. Такая ситуация. Значит я еще нужен здесь", – отметил Маркушин.

Кроме того, оккупанты предлагали мэру сдать Ирпень, но он ответил, что с ним договориться невозможно.

"У меня есть мой город, моя страна, мой президент, и мы за свое будем воевать, ни одного метра не отдадим", – добавил Маркушин.

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Дом городского головы Ирпеня уничтожили оккупанты. Фото: APnews

Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойца ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов. Об этом сообщает телеканал Украина 24 со ссылкой на Бучанский городской совет.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелом врага.

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"Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Многие деревни в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. Некоторые села без связи", – сообщает горсовет Бучи.

Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

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