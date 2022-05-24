"Сбылась мечта": оккупант похвастался зверским убийством украинца – перехват СБУ

Оккупант рассказал, как зарезал украинского пленного / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский оккупант похвастался своей жене жестоким убийством пленного украинца.

Перехват его телефонного разговора обнародовала Служба безопасности Украины.

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- Мы вчера "укра" поймали… - Что вы с ним сделали? - Много чего интересного. Теперь он в ином мире. - Х** с ним, ладно. - Я ему свой "свинокол" прямо в сердце вогнал... - Это не вампир, Коля, это не так работает. - У меня нож есть двухсторонней заточки – клинок, как у Фродо Беггинса. Говорят – кончайте с ним, а он – нет, нет... Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и кол забить. - Да е* твою мать, Коля!

"Российсских оккупантов не зря называют орками – некоторые из них действительно фанатеют от этих персонажей "Властелина колец" и наслаждаются убийствами мирных украинцев. Новый перехват СБУ шокирует, и это уже не фантастика, а обычный зверский рашизм и садизм... Мы же приложим все усилия, чтобы он не вернулся с войны!" – прокомментировали перехваченный разговор в СБУ.

В Киеве суд вынес приговор российскому военному преступнику

Киевский суд 23 мая приговорил российского солдата Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумщины.

28 февраля Шишимарин в поселке Чупаховка на Сумщине застрелил безоружного местного жителя – 62-летнего мужчину. Впоследствии оккупант попал в плен. Суд предъявил Шишимарину обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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Российский военный полностью признал свою вину и даже попросил прощения у жены своей жертвы.