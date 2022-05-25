СБУ подсчитала, на сколько оккупанты награбили в Чернобыле

СБУ рассказала о преступлениях российских военных в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные из административных зданий и служебных кабинетов, складов, цехов и промышленных площадок ЧАЭС вынесли более 2000 единиц имущества. Общая стоимость причиненного материального ущерба – более 26 млн 231 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, оккупанты выносили компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, которые были на станции. Не гнушались "освободители" и начинкой отеля, расположенного рядом с АЭС – вынесли оттуда кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Угрожая сотрудникам станции, оккупанты запретили им выходить из диспетчерских и кабинетов.

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В настоящее время при процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении генералу армии РФ с позывным "90-й", который в составе вооруженных сил России принимал участие в захвате Чернобыльской АЭС. Именно под его кураторством военные РФ мародерили. Олег Якушев – генерал-майор войск национальной гвардии РФ.

Установлено, что в составе вооруженных сил России военный преступник ворвался в Украину со стороны Республики Беларусь. После полной остановки Чернобыльской АЭС Якушев исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск нацгвардии РФ и непосредственно отвечал за охрану и безопасность периметра АЭС и руководил операцией по ее незаконному удержанию в феврале-марте этого года.

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Именно он приказал солдатам разукомплектовать и вывести из строя Центральную аналитическую лабораторию, предназначенную для исследования радиоактивных отходов.

Обстановка с мародерами