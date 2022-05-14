СБУ перекрыла кислород "партии Шария" под Ровно и задержала предателя

СБУ накрыла ячейку "партии Шария" / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины заблокировала региональную ячейку "партии Шария", задержала вражеского агента в Киеве и коллаборанта в Сумской области

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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"На Волыни и Донецкой области СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов" , – говорится в сообщении.

В Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. А в Новолуганске через Telegram-мессенджер россиянин установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях Вооруженных сил Украины и фото мест обстрелов.

В Ровенской области СБУ заблокировала деятельность региональной ячейки "партии Шария".

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В Киеве спецназовцы СБУ задержали агента РФ, корректировавшего вражеские ракетные обстрелы по столице.

В Сумской области правоохранители задержали председателя Буринской территориальной громады. Его подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.

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"Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом!", – добавили в сообщении.

Задержание пророссийского блогера

В Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.

"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – заявили в ведомстве.

Напомним, Анатолия Шария собираются экстрадировать в Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

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