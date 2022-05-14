СБУ перекрыла кислород "партии Шария" под Ровно и задержала предателя

СБУ накрыла ячейку "партии Шария" / Фото: Коллаж: Сегодня
Служба безопасности Украины заблокировала региональную ячейку "партии Шария", задержала вражеского агента в Киеве и коллаборанта в Сумской области
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
"На Волыни и Донецкой области СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов" , – говорится в сообщении.
В Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. А в Новолуганске через Telegram-мессенджер россиянин установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал "гонорар" за информацию о позициях Вооруженных сил Украины и фото мест обстрелов.
В Ровенской области СБУ заблокировала деятельность региональной ячейки "партии Шария".
В Киеве спецназовцы СБУ задержали агента РФ, корректировавшего вражеские ракетные обстрелы по столице.
В Сумской области правоохранители задержали председателя Буринской территориальной громады. Его подозревают в сотрудничестве с оккупантами.
В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.
"Сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом!", – добавили в сообщении.
Задержание пророссийского блогера
В Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.
"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – заявили в ведомстве.
Напомним, Анатолия Шария собираются экстрадировать в Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
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