СБУ перехватила разговор коллаборантов на Херсонщине: они планируют убегать

Коллаборанты шокированы ситуацией в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области назревает гуманитарная катастрофа, на оккупированных территориях люди остались без зарплат, пенсий, продуктов и медикаментов. Назначенные оккупантами местные "руководители" уже планируют убегать в Крым – работать официантками и вышибалами.

Об этом говорится в перехваченном разговоре коллаборантов, обнародованном Службой безопасности Украины.

Реклама

"Вопрос с горючим не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па, сплошная ж*па... Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку россиян ненавидеть..." – говорит своей "коллеге" один из чиновников, ответственный за логистику в регионе.

Его собеседница подхватывает: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, – пох*шечки".

Коллаборанты приходят к логическому выводу – "если ничего не изменится, в июне нужно бежать".

Реклама

"Все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…" – говорит приспешник оккупантов.

Кремль готовит в Херсоне псевдореферендум

По данным российских СМИ, в мае во временно оккупированном Херсоне может состояться псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.

Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.