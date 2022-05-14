СБУ перехватила разговор коллаборантов на Херсонщине: они планируют убегать

Коллаборанты шокированы ситуацией в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонской области назревает гуманитарная катастрофа, на оккупированных территориях люди остались без зарплат, пенсий, продуктов и медикаментов. Назначенные оккупантами местные "руководители" уже планируют убегать в Крым – работать официантками и вышибалами.
Об этом говорится в перехваченном разговоре коллаборантов, обнародованном Службой безопасности Украины.
"Вопрос с горючим не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па, сплошная ж*па... Люди умирают, без медикаментов. Начинает расти социальное напряжение, уже начинают потихоньку россиян ненавидеть..." – говорит своей "коллеге" один из чиновников, ответственный за логистику в регионе.
Его собеседница подхватывает: "…вот уже седьмой день нет гуманитарки… Сейчас мамашам выдают по 10 тысяч рублей. Переключились, короче, на мамаш… мне кажется что… им надо собрать паспортные данные и на этом все. А что там люди-ху*ди, – пох*шечки".
Коллаборанты приходят к логическому выводу – "если ничего не изменится, в июне нужно бежать".
"Все, нах*й, будем в Крым тулить, с*ка… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был…" – говорит приспешник оккупантов.
Кремль готовит в Херсоне псевдореферендум
По данным российских СМИ, в мае во временно оккупированном Херсоне может состояться псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.
Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.
"Это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – говорит Буданов.