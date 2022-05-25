С особым цинизмом. В Мариуполе оккупанты обустроили новый "фильтрационный" штаб (видео)

Оккупанты продолжают фильтрацию в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. Он расположен в помещении "Метро". Особый цинизм от оккупантов проявляется в том, что гуманитарная помощь и фильтрационный штаб разместили в одном месте.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Фильтрацию вместе с ФСБ снова осуществляют оккупанты из рядов "государственных волонтеров". Один из разговоров молодых гражданских оккупантов опубликовал Андрющенко.

Кроме того, по словам советника мэра, вчера из Мариуполя в фильтрационный пункт в село Безыменное Новоазовского района было вывезено 346 мариупольцев, в том числе 24 ребенка.

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К тому же из села Безыменное в Таганрог (Россия) депортировали 230 мариупольцев, в том числе 15 детей.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке в автобусы оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Новоазовского района, где находится фильтрационный лагерь, а затем отправят в Россию.

20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безымянное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек, украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

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Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

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