С начала войны оккупанты уже убили 227 украинских детей, более 420 получили ранения

Стало известно, сколько умерло детей из-за вторжения РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военного вторжения в Украину уже прошло 80 дней. За этот период не только погибло много украинцев, также война унесла жизни и самых маленьких жителей нашей страны – детей. Об этом сообщает в Telegram-канале Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 14 мая от российской агрессии в Украине пострадали 647 детей, 227 ребенка погибли и более 420 получили ранения.

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Где больше всего пострадало детей

в Донецкой области – 139,

Киевской – 116,

Харьковской – 99,

Черниговской – 68,

Херсонской – 48,

Луганской – 45,

Николаевской – 44,

Запорожской – 28,

Сумской – 17,

в г. Киеве – 16,

Житомир – 15.

Несколько дней назад в больнице скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен во время обстрела г. Попасна Луганской области.

Данные еще не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Оккупанты не только убивают детей, но и крадут

Российские оккупанты продолжают геноцид украинских детей. В росСМИ заявляют, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся в так званых "Л/ДНР", будут получать гражданство России. Для этого якобы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций.

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В РФ говорят, что предоставление российского гражданства детям из Донецкой и Луганской областей якобы упростит возможность усыновлять их в России.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что органы власти РФ уже неоднократно сообщали о подготовке изменений в законодательство именно с этой целью.

Кроме того, сейчас готовятся соглашения между страной-оккупантом и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы предоставить видимость "правовых процедур" для фактического похищения украинских детей и передачи их в семьи в России.