С начала войны оккупанты уже убили 227 украинских детей, более 420 получили ранения

Стало известно, сколько умерло детей из-за вторжения РФ в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала военного вторжения в Украину уже прошло 80 дней. За этот период не только погибло много украинцев, также война унесла жизни и самых маленьких жителей нашей страны – детей. Об этом сообщает в Telegram-канале Офис генпрокурора.
По состоянию на утро 14 мая от российской агрессии в Украине пострадали 647 детей, 227 ребенка погибли и более 420 получили ранения.
Где больше всего пострадало детей
- в Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 99,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 48,
- Луганской – 45,
- Николаевской – 44,
- Запорожской – 28,
- Сумской – 17,
- в г. Киеве – 16,
- Житомир – 15.
Несколько дней назад в больнице скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен во время обстрела г. Попасна Луганской области.
Данные еще не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Оккупанты не только убивают детей, но и крадут
Российские оккупанты продолжают геноцид украинских детей. В росСМИ заявляют, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся в так званых "Л/ДНР", будут получать гражданство России. Для этого якобы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций.
В РФ говорят, что предоставление российского гражданства детям из Донецкой и Луганской областей якобы упростит возможность усыновлять их в России.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что органы власти РФ уже неоднократно сообщали о подготовке изменений в законодательство именно с этой целью.
Кроме того, сейчас готовятся соглашения между страной-оккупантом и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы предоставить видимость "правовых процедур" для фактического похищения украинских детей и передачи их в семьи в России.