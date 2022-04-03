Рядовые армии России получают $22 в месяц за убийство украинцев (фото)

Опубликованы некоторые данные рядовых российской армии / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские специалисты проанализировали размер денежного довольствия некоторых российских оккупантов, которые участвовали в военных действиях на территории Украины.
Об этом сообщило издание "ГОРДОН".
Как отмечается, денежное довольствие некоторых рядовых армии РФ за февраль 2022 года составляет 2229 российских рублей, т.е. $22,46.
Данные солдат
Издание опубликовало некоторые данные рядовых российской армии. Среди них:
1. Бызов Дмитрий Сергеевич
Родился 25 сентября 2002 года, рядовой третьего зенитного ракетного взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 расположена в поселке Калининец Московской области.
Из информации из личного кабинета Дмитрия Бызова становится понятно, что полагающееся ему денежное довольствие за февраль 2022 года составляет 2229 рублей, т.е. $22,46.
2. Савин Антон Евгеньевич
Родился 13 января 2002 года, рядовой второго танкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии – войсковая часть №58198 дислоцируется в поселке Калининец Московской области.
По данным личного кабинета Антона Савина, его денежном довольствие за февраль 2022 года также составляет 2229 российских рублей, т.е. $22,46.
3. Королев Дмитрий Александрович
Родился 4 октября 2002 года, рядовой третьего мотострелкового отделения первого мотострелкового взвода первого танкового полка второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Войсковая часть №58198 находится в поселке Калининец Московской области.
За февраль 2022 года он также получил 2229 рублей денежного довольствия, т.е. $22,46.
4. Бисембеев Даурен Ризабекович
Родился 16 марта 2003 года, рядовой 136-й отдельной гвардейской мотострелковой Уманско-Берлинской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады – тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.
Как отмечается, денежное довольствие военного за февраль 2022 года составило 39 065,50 рублей, т.е. $455,57. При этом он получил надбавку за "участие в контртеррористической операции и обеспечении правопорядка (безопасности) на территории Северо-Кавказского региона".
Напомним, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия не планирует быстро закончить войну в Украине. Войска оккупантов отвели в Киевской и Черниговской областях, чтобы потом перебросить их на Донбасс для наступления.