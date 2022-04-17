Рядом с рисунками на стенах – список убитых. Как пленные жители Ягодного выживали в тесном подвале

Жители села рассказали, как выживали в подвале / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за невыносимых условий пожилые люди умирали на глазах у односельчан. Жители Ягодного поделились болезненными воспоминаниями о своем заключении и поведении оккупантов. Об этом местные жители рассказали в сюжете канала "Украина 24".

В подвале школы жители села Ягодное, что в Черниговской области, пробыли с 3 марта до 30-го. В подвале шесть небольших комнат, узкий коридор, каменный пол и стены.

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"Нас российские оккупанты под дулами автоматов привели сюда, согнали. Здесь находилось до четырехсот человек. Были старые, лежачие, были молодые люди, были дети. Было до шестидесяти детей, даже был двухмесячный ребенок", — вспоминает местная жительница Екатерина Баланович.

Самой старой женщине было 93 года. В самой большой комнате жило 136 человек. Так что спать приходилось сидя и стоя. На каждого было по половине квадратного метра пространства.

Выпускали на улицу очень редко. Екатерина не сдержала слез, когда подошла к детским рисункам на стене – здесь надпись "Нет войне в Украине":

"Это я плачу, потому что очень тяжело было. Здесь умерло двенадцать человек. Такие были невыносимые условия, не хватало кислорода, медикаментов, люди мучились, сидели".

Рядом с детскими рисунками пленные выцарапывали фамилии убитых и умерших.

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"Эти люди могли еще жить, но не было им медицинской помощи, не было уколов, ухода не было, они задыхались, не хватало памперсов, потому что были лежачие", – рассказывает Екатерина.

Тела могли лежать по несколько дней в котельной, пока оккупанты не разрешали выйти. Под обстрелами пытались похоронить погибших. Поэтому и рыли наспех братские могилы, объясняет житель села Юрий.

Села Ягодное и соседняя Ивановка были стратегическими на пути в Чернигов. Здесь половина домов разрушена. И только 30 марта российские военные покинули деревню.

Последняя надпись на стене подвала: "31-го числа пришли наши".

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В апреле село было освобождено, но разминирование продолжается до сих пор.

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