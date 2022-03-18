"Русскими матами их встречали": украинец рассказал, как выгнал оккупантов со двора (видео)

Мужчина с женой дали отпор оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель Вознесенска Николаевской области, который вместе со своей женой выгнал со двора российских оккупантов голыми руками, рассказал подробности инцидента.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Вартові Еспресо.

Реклама

"Буква Z на танках. Вышел, увидел по улице, что идут навстречу. По той стороне, пехота, человек 10-15. Потом зашел опять в дом, ворота закрыл. Вижу по камерам, что врываются во двор русские, три человека, четвертый стоял на улице. Тогда уже с женой вышли и начали их встречать. Они кричали сперва: "Мужчина, выходи с поднятыми руками". Мы с дома с женой вышли, сказали лежать. Ну, нельзя так сказать, как мы их посылали, наверное. Русскими матами их встречали. Сперва думали, что нас так пугают, словами: лежать, потом руки вверх. Мы опять их послали по-русски, потом в воздух начали стрелять, чтобы нас типа напугать. Потом на жену наставили автомат, чтобы типа телефоны отдать, жена сказала: "Через мой труп только". Но потом немного успокоилась, один адекватный был, два придурка. Потом мы потихоньку выгнали их из нашего двора", – рассказывает мужчина.

Ситуация в Николаеве