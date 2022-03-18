"Русскими матами их встречали": украинец рассказал, как выгнал оккупантов со двора (видео)

Мужчина с женой дали отпор оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"
Житель Вознесенска Николаевской области, который вместе со своей женой выгнал со двора российских оккупантов голыми руками, рассказал подробности инцидента.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Вартові Еспресо.
"Буква Z на танках. Вышел, увидел по улице, что идут навстречу. По той стороне, пехота, человек 10-15. Потом зашел опять в дом, ворота закрыл. Вижу по камерам, что врываются во двор русские, три человека, четвертый стоял на улице. Тогда уже с женой вышли и начали их встречать. Они кричали сперва: "Мужчина, выходи с поднятыми руками". Мы с дома с женой вышли, сказали лежать. Ну, нельзя так сказать, как мы их посылали, наверное. Русскими матами их встречали. Сперва думали, что нас так пугают, словами: лежать, потом руки вверх. Мы опять их послали по-русски, потом в воздух начали стрелять, чтобы нас типа напугать. Потом на жену наставили автомат, чтобы типа телефоны отдать, жена сказала: "Через мой труп только". Но потом немного успокоилась, один адекватный был, два придурка. Потом мы потихоньку выгнали их из нашего двора", – рассказывает мужчина.
Ситуация в Николаеве
- Российские оккупанты обстреливали Николаев из реактивных систем залпового огня, горели жилые дома. Также они обстреляли онкологическую больницу.
- 10 марта в Николаеве ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.
- 11 марта путинские войска били по городу из реактивных систем залпового огня, а 12 марта – обстреляли больницы, интернат, котельную. По словам главы ОГА, в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек.
- 14 марта оккупанты прислали SMS с угрозами мэру Николаева. Они предложили городскому голове обсудить условия сдачи города. На что он ответил: "Здравствуйте. Вы не подскажите, где сейчас находится русский корабль?"