Рубежное Луганской области – наше! ВСУ отбили атаки врага (фото)

ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное. Фото: коллаж "Сегодня"

ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное Луганской области.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.

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"Трижды оккупанты отчитались об "асвабаждении". Трижды солгали. Город держится. Город под контролем Украины. Скелет обороны подразделения 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Это не секрет, есть официальное уведомление и заявление от бригады", – говорится в сообщении.

По данным перехватов и пленных, потери врага под Рубежным, как минимум, батальон в живой силе. Технику уже никто не считает. Штурмы идут каждый день.

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"С 5 утра до темноты. Штурмуют три батальона двух бригад вместе со сводной артиллерийской группой при поддержке авиации", – сказал волонтер.

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Доник также отметил, что "кадыровцы приехали пописали там видосики, но не полезли. Зассали. Штурмуют россияне и наемники из "эленер".

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