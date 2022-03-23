Рубежное Луганской области – наше! ВСУ отбили атаки врага (фото)

ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ сохраняют контроль над городом Рубежное Луганской области.
Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook.
"Трижды оккупанты отчитались об "асвабаждении". Трижды солгали. Город держится. Город под контролем Украины. Скелет обороны подразделения 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Это не секрет, есть официальное уведомление и заявление от бригады", – говорится в сообщении.
По данным перехватов и пленных, потери врага под Рубежным, как минимум, батальон в живой силе. Технику уже никто не считает. Штурмы идут каждый день.
"С 5 утра до темноты. Штурмуют три батальона двух бригад вместе со сводной артиллерийской группой при поддержке авиации", – сказал волонтер.
Доник также отметил, что "кадыровцы приехали пописали там видосики, но не полезли. Зассали. Штурмуют россияне и наемники из "эленер".
Война в Украине 23 марта
- В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийским снарядам.
- В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.
- Российские оккупанты несут потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который хотел штурмовать Одессу.
- По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.
- Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.