Российское СМИ опубликовало цифры потерь в Украине: их быстро удалили, но было поздно

Михаил Подоляк прокомментировал ложь РФ о потерях в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В России сообщили о больших потерях войск РФ в Украине, но позже статья об этом была удалена.

Издание "Комсомольская правда" сообщило, что в результате военных действий на территории Украины погибло 9861 человек, ещё 16153 человека получили ранения. Журналисты сослались на данные Министерства обороны РФ.

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Спустя короткое время после публикации на сайте статью удалили. Однако копия осталась в веб-архиве.

"Комсомольская правда" попыталась оправдать появление статьи взломом страницы.

"21 марта на сайте "Комсомольской правде" был взломан доступ к администраторскому интерфейсу и был сделан фейковый вброс в публикацию о ситуации вокруг спецоперации на Украине", — говорится в объяснении издания.

"Зачем знать правду?"

Ситуацию прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Российское искусство лгать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для русской пропаганды. И для русских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше", — написал он.

Советник главы ОП высказался о работе российской пропаганды.

"Официальный представитель МО РФ Конашенков все это озвучил в деталях на страницах российской "Комсомольской правды". Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человек, ранения получили 16153 человека…" просто исчез. И правильно, зачем современной Океании знать хоть частичную правду", — заявил Подоляк.

Как известно, Россия не признает своих военных потерь на территории Украины. Там заявляют, что погибло всего около 500 человек, в то время как Украина насчитала более 14 тысяч погибших российских военных.

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