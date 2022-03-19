Российский военный корабль уже тонет – спикер МИД Украины

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко предупредил РФ, что счастливого конца для них не будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия пытается оправдать свое вторжение в Украину защитой русскоязычного населения, и положительного исхода от этой войны она может не ожидать. Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетение русскоязычного населения для оправдания войны России против Украины означают лишь одно: российский военный корабль тонет. Его команда попала в ловушку, и счастливого конца для них не будет",- заявил Николенко.

3 марта в самый разгар бомбардировок Харькова российскими военными, глава МИД РФ Сергей Лавров высказался, что в Украине проходят "факельные шествия нацистов", которых охраняют на государственном уровне.

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Обстановка на дипломатическом фронте

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска из чужого государства. За проголосовало 141 государство, что оказалось рекордным показателем в истории организации.

ООН призвала выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь Украине и соседним странам.

1 марта во время рассмотрения на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходила в Женеве, вторжения российской армии в Украину, международные дипломаты не стали в очередной раз слушать вранье, которое собирался рассказать им министр иностранных дел России, подсанкционный и невъездной в ЕС Сергей Лавров.

24-й день войны в Украине

19 марта российские оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В результате часть взрывчатки сдетонировала.

В ночь на 19 марта жители Киева почувствовали резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню.

На одном из блокпостов в Украине установили специальную "скульптуру" смерти с косой.

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Российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.

Российские военные нанесли удар по 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, идет спасательная операция.

Кроме того, российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне против Украины. Войска РФ лишились около 14 400 человек личного состава. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 92 единицы военной техники.