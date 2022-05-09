Российские военные нанесли ракетный удар по центру Славянска

Армия РФ обстреляла Славянск / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли Славянск сегодня, 9 мая. Степень повреждений от нанесенных ударов еще выясняют. Власть просит жителей города не игнорировать сигналы тревоги, а также не размещать в Сети видео и фото обстрелов.

Об этом сообщает мэр города Вадим Лях.

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Удар был нанесен в центральную часть Славянска.

"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем. Не игнорируйте сигналы тревоги! Не размещайте в сети видео и фото обстрелов! Берегите себя!" – говорится в сообщении.

Обстрелы Славянска

Военные РФ обстреляли Славянский курорт. Начато уголовное расследование. Авиаобстрел произошел 26 апреля.

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"В результате которого значительные разрушения получили здания ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно – корпуса больницы", – говорится в сообщении.

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