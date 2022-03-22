Российские солдаты хвастаются убийствами мирных украинцев

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Российские оккупанты не останавливаются перед убийствами мирных жителей, опасаясь того, что украинцам якобы поголовно выдали оружие.

Об этом свидетельствует перехват разговора военных РФ, который опубликовал в Youtube советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Если никто не говорил, короче, мирных тоже е**шить можно, понял? - Да я знаю. У меня было бы тогда уже человек 30 на счету, е**ть! - Ну е**шь мирных тоже, не жалей, потому что им всем оружие выдали.

Оккупанты убили почти тысячу мирных украинцев – ООН

С начала вторжения РФ в Украину, с 24 февраля по 20 марта, жертвами войны стал 2 421 мирный украинец.

Среди них 925 людей погибли, а 1 496 травмированы.

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Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Между тем, командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что только в осажденном Мариуполе от вражеских обстрелов погибли около 3 тысяч человек.