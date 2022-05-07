Российские самолеты снова обстреляли Сумскую область (видео)

Самолеты РФ совершили обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские самолеты обстреляли территорию Сумской области. Сегодня после обеда вражеские самолеты, заходившие со стороны Российской Федерации, дважды нанесли ракетно-бомбовый удар по украинской территории. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35, сообщили в Государственной пограничной службе.

По данным пограничников, оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юноковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться.

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Во время одной из мер вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории, подчеркивает ГНС.

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