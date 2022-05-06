Россия снова обстреляла ракетами Одесскую область. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 мая, российские оккупанты снова обстреляли ракетами Одесскую область, но сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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"Под вечер противник нанес ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами", – сообщил Марченко.

Пострадавших нет.

Как рассказал спикер ОВА Сергей Братчук в видеообращении, враг пытается наносить ракетные удары по Одессе, но город держится.

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"Враг пытается наносить ракетные удары по нам, по Одессе, по всем другим областям Украины, но мы все держимся. Потому что мы вместе. И состоявшийся сегодняшний ракетный обстрел Одесской области его насилия были бы намного хуже, если бы не наши силы ПВО. За что им благодарен, также отмечаем, что враг начинает более интенсивную воздушную разведку", – сообщил Братчук.

Оборона Одессы