Российские корабли начали обстрел Мариуполя с моря

Мариуполь обстреливают уже вторую неделю / Коллаж "Сегодня"

Армия России перешла к более активному использованию своего Военно-морского флота в войне против Украины. Днем стало известно, что с моря были обстреляны два населенных пункта в Одесской области, а вечером пришло сообщение, что российские оккупанты начали обстреливать с кораблей Мариуполь. Огонь ведут из района Белосарайской косы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в фейсбуке.

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"Российские оккупанты захватили нашу областную больницу. Не просто взяли в заложники врачей и пациентов, а еще нагнали около 400 человек из соседних укрытий. Сейчас они принуждают наших врачей лечить орковских раненых под угрозой убийства. Одновременно прикрываясь людьми как щитом от попыток вернуть больницу со стороны наших защитников. Нелюдь типичная русская. Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе села Большая Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины. Но город держится", – отметил советник.

Из приятных новостей – удалось эвакуировать часть граждан.

"Приятные цифры. 570 человек уже в Запорожье. 4000 автомобилей и около 20 тыс. человек в пути в безопасную часть Украины. Наверное, нет ничего более приятного, чем видеть снова посты и сообщения людей, которых не слышал бесконечность этих темных суток. Все ради этого. Но это совсем не конец", – резюмировал Андрющенко.

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