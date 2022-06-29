Российская ракета Х-22 "заблудилась" в небе над Одессой

Украинские военные в Одесской области уничтожили вражескую ракету / Фото: Коллаж: Сегодня

Над Одесской областью наша ПВО сбила российскую ракету Х-22, которая была выпущена с самолета Ту-22 по направлению к Черному морю. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"По Одесской области вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной с самолета Ту-22 по направлению к Черному морю. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района", – говорится в сообщении.

Сообщается, что падение обломков ракеты вызвало небольшое возгорание, которое быстро погасили люди из расположенной неподалеку организации.

Реклама

Напомним, что общее количество ракет, которыми Россия ударила по украинским городам с начала полномасштабного вторжения, составляет 2811 штук.

Ситуация в Одессе