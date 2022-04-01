Россияне завезли технику и начинают окапываться во многих районах Сумской области

Оккупанты начинают искать местные власти на территории области / Коллаж "Сегодня"

Российские войска расширяют свое присутствие в Сумской области, а также враги окапываются в окапываться в общинах. Ранее южная часть области была оккупирована.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет Зеркало недели. Украина.

Реклама

На территории более тысячи единиц техники. Также оккупанты начинают искать местные власти.

"Сегодня мы наблюдаем подобную ситуацию в центральной части, начинают окапываться в общинах, начинают искать местные власти. Более тысячи единиц российской техники, периодически происходящие столкновения, происходят артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области", – заявил Живицкий.

РФ накапливает силы

Российские военные накапливают свои силыв Донбассе, Мариуполе и на Харьковском направлении. Армия РФ собирается нанести новые удары. Украинские военные будут делать все, чтобы остановить оккупантов.

Реклама

"Российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощные удары. Будем защищаться. Будем делать все, что сможем, чтобы остановить оккупантов и очистить нашу землю от их злых и бессмысленных химер", – уточнил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали: