Россияне уничтожают энергосистему и дома в Луганской области – Гайдай

Военные РФ разрушают дома жителям / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области остаются обесточенными 35 населенных пунктов – 21 полностью и 14 частично. Россияне продолжают обстреливать дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Несмотря на ежедневные попытки электриков вернуть свет в дома луганчан, почти 100 тысяч потребителей все равно остаются без света – россияне беспощадно уничтожают нашу энергосистему. Поэтому без электроэнергии находится 99 841 потребитель, отключено 590 трансформаторных подстанций", – написал Гайдай.

Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов).

Ситуация с тепло- и водоснабжением остается неизменной.

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"Напомним, что за сутки 22 марта, обстрелами россиян в Луганской области повреждено 15 домов – 12 многоквартирных и 3 частных, а также хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры", – добавил Гайдай.

Оккупанты сбросили на Луганскую область фосфорные бомбы

В Луганской области российские военные подвергли города региона ракетным ударам и фосфорной бомбардировкой. В результате обстрелов погибли четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома (10 многоэтажек и 13 частных домов).

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Российские военные продолжают обстреливать Рубежное, Воеводовку, Северодонецк, Лисичанск, Кременное, Новодружеск.

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