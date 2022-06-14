Россияне перевезли пленных азовцев. Стало известно, куда

Азовцев этапировали / Фото: Коллаж: Сегодня

88 бойцов украинского батальона "Азов", которые были в Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь", этапировали из Луганска в Суходольскую исправительную колонию. Об этом сообщил источник правоохранительных органах одному из росСМИ.

"Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы 88 человек из "Азовстали", в том числе для проведения с ними следственных действий", – рассказал он.

Как это было

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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С мариупольского металлургического завода "Азовсталь" вышли до 1700 украинских солдат.

Украинская сторона не разглашала подробности эвакуации с "Азовстали".