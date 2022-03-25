Россияне готовят химическую атаку с использованием зарина – СНБО

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Центр противодействия дезинформации заявил, что все больше появляется подтверждений того, что Российская Федерация хочет применить ядовитые вещества против Украины.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил в Facebook.

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Что говорит разведка

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (в военных целях его применяют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", – указал Центр.

Также указываются следующие данные разведки:

17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получили инъекцию Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений);

20 марта командный состав Вооруженных сил России получил ампулы с атропином (антидот при химотравлениях).

Кроме этого, в Центре заявили, что пропаганда РФ распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

"Мы не можем избегать такого количества распространяемой дезинформации. Но надеемся, что это только выдумки больной фантазии рашистов", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины опроверг очередной фейк оккупантов о том, что якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие. Он заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового уничтожения в Украине не разрабатывали и об этом знает весь мир.

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"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове?" – сказал Зеленский.

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