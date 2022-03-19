Россия заминировала пути от Босфора к Одессе и выдала новый фейк

Оккупанты заминировали пути в Черном море / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.
Об этом сообщил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.
18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".
"Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи", - написано в письме.
Клименко подчеркнул, что с помощью этого фейка оккупанты хотят препятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. По его словам, нужно ввести в Черное море постоянную минно-тральную группу НАТО.
"Дрейфующие в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал", – объяснил Клименко.
РФ палит по иностранным кораблям в Черном море
Российские оккупанты ударили ракетами по трем кораблям под панамским флагом в Черном море:
- балкеру Namura Queen;
- балкеру Lord Nelson;
- теплоходу Helt.
Одно из судов затонуло, а два держатся на плаву, но с повреждениями. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали.
Администратор Панамского морского управления Нориэль Арауз заявил, что количество атакованных кораблей еще может увеличиваться. Он не исключил, что РФ будет и дальше палить по кораблям в Черном море.