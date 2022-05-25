Россия выпустила ракеты по Покровску, есть раненые (видео)

Враг обстрелял еще один украинский город / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Покровску, в результате чего ранения получили четверо гражданских. Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом в Facebook написал глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Утром Покровск получил два ракетных удара. Сейчас известно о четырех раненых гражданских – они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта. Россияне продолжают бить по городам, удаленным от линии фронта. Они стремятся убить как можно больше граждан и посеять панику. Поэтому сейчас единственный верный выбор – эвакуация!" – рассказал он.

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По его словам, в Краматорске поздно ночью вражеский снаряд попал в недостроенную многоэтажку, разрушив в ней два подъезда.

"Ударной волной повреждены окна в близлежащих домах, но, к счастью, обошлось без пострадавших", – отметил Кириленко.

Обстрелы украинских городов и областей

Российские оккупанты продолжают пытаться уничтожить украинские населенные пункты. Утром противник выпустил несколько ракет по Запорожью. Также враг пытался обстрелять Харьков, но город спасла ПВО.

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. Захватчики использовали авиацию.

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На этой неделе ожидаются основные бои за Луганскую область. Сейчас там российские оккупанты сосредоточили все силы. При этом продолжаются обстрелы Северодонецка.