Россия выпустила 1080 ракет по территории Украины – Пентагон

Нет приближения захватчиков и к Харькову. Чернигов и Мариуполь находятся в осаде. Коллаж "Сегодня"

Россия с начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили 1 080 ракет.

Об этом сообщает ВВС.

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Американцы фиксируют также, что наступление оккупантов остановилось по всем направлениям. Не видят движения ни на:

северном и северо-западном направлении от Киева

восточном, где кафиры находятся в 30 километрах от Киева

Он отметил, что подобным образом не видят приближения российских подразделений к Харькову, несмотря на попытки прорыва. Чернигов и Мариуполь находятся в осаде, но ожесточенное сопротивление украинцев препятствует взятию этих городов русскими войсками.

Американский чиновник отметил, что украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары россиян по аэродромам. К тому же системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты. Поэтому воздушное пространство над Украиной не является полностью контролируемым россиянами. По данным США, в России осталось боеспособными около 90% резервов боевых сил и средств, которые были сосредоточены на границах перед началом вторжения 24 февраля.

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У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине

У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.