Россия решила подобраться к Приднестровью через Украину: в Кремле озвучили "планы"

Стало известно, что задумали российские власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, тем самым обеспечив сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передает ТАСС.

"Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины. Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – сказал Миннекаев.

РФ начала вторую фазу войны

Российские военные подтвердили, что началась вторая фаза наступления РФ в Украину.

Реклама

Внештатный советник ОП Алексей Арестович заявлял, что Россия направила в Украину свои последние войска. Также он сообщал, что от того, как будут развиваться военные действия на Донбассе, зависит, какой будет следующая фаза войны.

Какую "победу" Путин хочет в Украине к 9 мая?

Сейчас цель оккупантов – оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.