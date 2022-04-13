Россия пытается отключить сигнал GPS в Украине – Пентагон

РФ блокирует спутники / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия пытается помешать Украине использовать глобальной системы позиционирования (GPS). Данные используются для навигации, картографии и других целей.

Об этом сообщает представитель Космических сил США генерал Дэвид Томпсон каналу NBC.

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"Конечно, россияне понимают ценность и важность GPS и пытаются помешать другим использовать его", – сказал генерал.

Командование США говорит, что Россия еще не атаковала американские спутники GPS на орбите, но Космические силы США будут следить за этим.

Сообщается также, что Россия заблокировала систему GPS, используемую гражданскими самолетами на границе с Финляндией.

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Navstar использует 24 основных спутника, каждый из которых вращается вокруг Земли каждые 12 часов. Система работает, посылая синхронизированные сигналы пользователям Земли. Поскольку спутники двигаются по разным направлениям, пользователь получает их сигналы в несколько промежутков времени. При наличии четырех спутников приемники GPS могут использовать их сигналы для расчета положения пользователя, часто с точностью почти до метра.

Найден секретный GPS-навигатор – СБУ раскрыла планы оккупантов

Украинские военные разбомбили танковую группу российских оккупантов и ее воздушное прикрытие. Среди прочего в Службу безопасности Украины попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

"На устройстве – все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков. Этот навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, пытавшемуся атаковать Николаев со стороны Константиновки", – указали в СБУ.

В Службе заявили, что получен доступ к планам российских оккупантов, что "позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага".

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