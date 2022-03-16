Россия проиграла Украине в Международном суде ООН – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о результатах дела против РФ в Международном суде ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина одержала полную победу в деле против РФ в Международном суде ООН. Суд обязал Россию немедленно прекратить войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter.

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"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию" , – написал Зеленский.

Арестович объяснил провал оккупантов

Авиация у врага заканчивается, а оставшиеся самолеты уже переброшены на Донбасс, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Почему это происходит? Собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов (Путин. – Ред.), но российская авиация неспособна проводить сложные боевые операции. Для этого необходимо много-много лет, много учений и много денег, этого у них нет. Воздушные удары были одиночными самолетами (по 2, максимум по 4-6). 83 самолета наши ВСУ уже сбили. Это значит, что они уже использовали 120-150 самолетов из 500, половины из них уже нет", – сказал он.

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